Ukrayna'da bağımsızlık kutlamalarında patlama

Ukrayna medyası önemli günde patlatılan bombanın Rusya yanlısı sabotaj gurubunun işi olabileceği ihtimalini dile getirmeye başladı.

Başkent Kiyev'de düzenlenen 26'cı Bağımsızlık günü törenine gölge düşüren bomba Ukrayna Hükümet binasıyla Dinamo stadyumu arasında geçen Gruşevski caddesinde 14:05 sularında infilak etti. Görgü tanıklarının aktardığına göre patlamadan hemen sonra dumanlar dağıldıktan sonra yerde yatan iki kişi görüldü. Olay yerine ambulans araçlar geldiğinde yerde yatan biri kadın iki kişinin patlamadan yaralı kurtuldukları tespit edildiği söylendi.

Patlamadan kısa bir süre sonra olay yerine Ukrayna Polis şefi Sergey Knazev da geldi. Basına açıklama yapan Knazev, "Şu anda Ukrayna'daki tüm güvenlik güçleri bombalı saldırıyı araştırıyor. Bölgede ikinci bomba ihtimale göz önünde bulundurularak bölge sivil halktan boşaltıldı. Bomba uzmanları incelemelerini sürdürüyor. Elimizde kamera çekimi var. Faillerin kısa sürede yakalanacağını düşünüyoruz. Bombanın parça tesirli olmaması sırf bu önemli güne leke düşürme amacı taşıdığı ihtimalini de akla getiriyor" dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI JAMES MATTİS DE TOPLANTI DA BULUNUYOR

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAZIR BULUNUYOR

Ukrayna başkenti Kiyev'deki Bağımsızlık günü geçit töreninde Türkiye, ABD, İngiltere, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Karadağ ve Moldova Savunma Bakanları veya konuk heyetleri de bulunuyor. 4 bin 500 Ukrayna askerinin katıldığı geçit töreninde Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ve üst düzey yöneticiler de hazır bulunuyordu.