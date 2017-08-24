Vali idam mahkûmunu ‘ipten aldı’

ABD
'nin Missouri eyaletinde Vali Eric Greitens, infaz edilmesi gereken 48 yaşındaki siyahi Amerikalı Müslüman Marcellus Williams'ın idamını "yeni DNA
delili" nedeniyle erteledi. O tarihte 42 yaşında olan St. Louis Post-Dispatch gazetesi muhabiri beyaz Amerikalı Felicia Gayle'i, 1998'de hırsızlık olayında öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada idama mahkûm edilen Williams'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı: Williams'ın avukatları Larry Komp ve Kent E. Gipson, ABD Yüksek Mahkemesi'nden infaz işleminin durdurulması ve cinayet
te kullanılan bıçaktaki DNA örneğinin Williams ile eşleşmediğini gösteren yeni delillerin incelenmesini istedi. Vali Greitens'in infaz kararına müdahale etmesi talebiyle internette düzenlenen imza kampanyasına ise 24 saatte yaklaşık 250 bin kişi katıldı. Talepleri değerlendiren Greitens, dün itibarıyla Bonne Terre'deki cezaevinde zehirli iğne
yle idam edilmesi beklenen Williams'ın infaz kararını geçici olarak durdurdu. St. Louis Başsavcısı Bob McCulloch ise Williams'ı mahkûm etmek için yeterli delil bulunduğunu ve masumiyetinin "imkânsız" olduğunu öne sürdü.