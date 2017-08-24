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sildiği videoları için açıklama yaptı

Giriş Tarihi: 24.8.2017 15:20 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 15:21
Youtube sildiği Suriye videoları için açıklama yaptı

Video paylaşım sitesi 'un, 'deki iç savaş sırasında yaşanan zulmü ortaya koyan binlerce videoyu dün siteden kaldırdığı ortaya çıkmıştı. Youtube gelen tepkiler üzerine bir ‘yanlışlık' olduğunu belirterek çok sayıda görüntüyü geri yükledi.

Dün New York Times gazetesinde yer alan haberde, şirketin, potansiyel açıdan kuralları ihlal eden içeriği otomatik olarak kaldıran ve işaretleyen yeni teknolojiyi devreye sokmasının ardından son haftalarda bazı kanalları ile sayısız bireysel video silindiği iddia edilmişti.

ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ YENİDEN YÜKLENDİ!

'deki şiddeti gösteren binlerce videoyu siteden kaldırdığı açıklanan YouTube ise gelen tepkiler üzerine bir 'yanlışlık' olduğunu belirterek çok sayıda görüntüyü geri yükledi.

YOUTUBE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN KANALINI KAPATTI

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Youtube sildiği Suriye videoları için açıklama yaptı
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