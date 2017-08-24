Youtube sildiği Suriye videoları için açıklama yaptı

Dün New York Times gazetesinde yer alan haberde, şirketin, potansiyel açıdan kuralları ihlal eden içeriği otomatik olarak kaldıran ve işaretleyen yeni teknolojiyi devreye sokmasının ardından son haftalarda bazı YouTube kanalları ile sayısız bireysel video silindiği iddia edilmişti.

ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ YENİDEN YÜKLENDİ!

Suriye'deki şiddeti gösteren binlerce videoyu siteden kaldırdığı açıklanan YouTube ise gelen tepkiler üzerine bir 'yanlışlık' olduğunu belirterek çok sayıda görüntüyü geri yükledi.

YOUTUBE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN KANALINI KAPATTI