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Begüm’ün dramı! Bir bacağı 60 kilo oldu

Giriş Tarihi: 25.8.2017 10:57 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 11:01
Begüm’ün dramı! Bir bacağı 60 kilo oldu

ülkesi Bangladeş, 40 yaşındaki Rezya Begüm'ün hikâyesini konuşuyor. Begüm'ün sağ bacağı fil hastalığı nedeniyle 60 kilograma çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesine yansıyan haberde, iki çocuk annesi kadının 18 yıldır, ikinci kızının doğumundan beri bu halde olduğu ifade edildi.

Begüm'ün durumunun sağlığını nasıl etkilediği henüz bilinmiyor, fakat talihsiz kadın, yakınlarının desteğine muhtaç olduğunu söylüyor: "Herhangi normal bir kadın gibiydim ben de fakat şimdi fukara aileme yük oluyorum."

Başkent Dakka'da bir hastaneye kaldırılan Begüm'ün tedavisi henüz başlamadı. Habere göre; tedaviye başlanması için ameliyat ve ilave testler gerekiyor.

Dünya çapında 120 milyon insanın, ipliksi solucanların sivrisinek ısırığıyla vücuda girmesinden kaynaklanan fil hastalığından mustarip olduğu tahmin ediliyor.

Bacaktaki şişkinliğin karın bölgesine yayılması ölümcül olabiliyor.

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Begüm’ün dramı! Bir bacağı 60 kilo oldu
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