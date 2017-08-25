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4 milyon 670 bin adet madeni parayla ödedi

Giriş Tarihi: 25.8.2017
Borcunu 4 milyon 670 bin adet madeni parayla ödedi

’da, icra dairesine kızan bir işadamı, prim çuval ve kolilere doldurduğu 4 milyon 670 bin kapikle ödedi

'nın Kirov kentinde öfkeli bir , icra dairesine olan 46.700 ruble primi , ülkenin en küçük madeni paraları olan 4 milyon 670 bin kapikle ödedi. Federal İcra Dairesi'nin () açıklamasına göre, 46.700 ruble (790 dolar) sigorta primi borcu olan bir iş adamı, 6 çuval ve Chupa Chup kolisine doldurduğu larla daireye girdi. İş adamı toplam borcunu ödemek için 4 milyon 670 bin kapik verdi. İş adamının bu yöntemle icra dairesine öfkesini göstermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Borçlu, FSSP'nin işini zorlaştırmak için parayı kasıtlı bozdurduğunu söyledi" denildi.

'PARAYI SAYACAĞIZ, BEKLEYİN'
Açıklamaya göre, iş adamının kızdırma çabaları boşa çıkarken ödeme kabul edildi. Bu arada daire çalışanları paraları sayarken, borçlu adam da dairede kalmak zorunda kaldı.

KAYNAK: SPUTNIK
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Borcunu 4 milyon 670 bin adet madeni parayla ödedi
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