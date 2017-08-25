Teksas'da olağanüstü hal ilan edildi!

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. T.C Houston Başkonsolosluğu bölgede olağanüstü hal kararını bildirirken, Türk vatandaşları güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyardı. T.C. Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, Teksas eyaletinde yaşanması beklenilen, Harvey Kasırgası ile ilgili açıklamada bulundu.



Başkonsolos Alkan, "Harvey Kasırgası'nın bu akşam Teksas kıyılarına ulaşması beklenmektedir. 25 Ağustos sabahı itibariyle kasırganın rüzgar şiddeti 176 km saat hıza ulaşmış durumdadır. Harvey Kasırgası mevcut bilgilerle 2. Kategori'de değerlendirilmektedir. Yerel makamlar Teksas kıyıları, Corpus Christi ve Houston bölgesini kasırganın etki alanları olarak kaydetmişlerdir. Kasırganın tabiatıyla ciddi miktarda yağışı da beraberinde getireceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, yerel makamların en büyük endişesi yaşanabilecek bir sel felaketidir. Teksas Eyaleti kıyı şeridindeki bazı şehirlerde zorunlu veya gönüllü tahliye kararları almıştır. Yerel makamların zorunlu tahliye bölgelerinde çalışmaları sürmektedir.



Türk-Amerikan toplumunun ve vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak yaşadıkları şehir Houston ve çevresidir. Bu bölgede yaklaşık 7 bin vatandaşımız var. Kasırgaya ilişkin yerel makamlardan tarafımıza ulaşan güncel duyuruları vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz. Burada en önemli husus Türk-Amerikan toplumu ve vatandaşlarımızın yerel makamların yaptıkları uyarıları dikkate almalarıdır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın güncel uyarıları takip etmeleri, tahliye güzergahlarını ihtiyaten öğrenmeleri, su birikintisi ve sel ihtimali bulunan bölgelerden uzak durmaları, mümkün mertebe araç kullanmamaları önem arz ediyor. Başkonsolosluk olarak yerel makamlarla eşgüdüm halindeyiz. Yerel makamlar bu kasırganın "can kaybına neden olabileceği" uyarısında bulunmaktadır. Dolayısıyla, son derece tedbirli olunmasına ve yerel makamların uyarılarının dikkate alınmasına önem atfediyoruz" dedi.

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