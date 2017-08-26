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3 bin 700 yıllık onometri tableti bulundu

Giriş Tarihi: 26.8.2017 08:50
3 bin 700 yıllık trigonometri tableti bulundu

'da, 3 bin 700 yıllık dünyanın en eski onometri tableti bulundu.

lı arkeologlar çalışmaları kapsamında Babil dönemine ait, kilden yapılmış 3 bin 700 yıllık onometri tabletini keşfetti. New South Wales Üniversitesi'ndeki Prof. Norman Wildberger ve Dr. Daniel Mansfield "Pisagor Üçlüsü" olarak adlandırılan kalıbın tanımlanmasının, tabletlerin amaçlarını belirlemek için önemli bir ipucu olduğunu söyledi. Dr. Mansfield, "Tablet sadece dünyanın en eski trigonometrik tableti olmasının yanı sıra, Babil döneminde yapılmış tamamen doğru trigonometrik tablet" dedi.

Prof. Wildberger ise Babil dönemine ait tabletin, trigonometrinin kurucusu olarak görülen Yunan gökbilimci Hipparkos'un çalışmalarından da öncesine dayandığını açıkladı.

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3 bin 700 yıllık trigonometri tableti bulundu
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