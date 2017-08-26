ABD o kişileri askere almayacak!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinsiyet değiştiren kişilerin Amerikan silahlı kuvvetlerine kabul edilmesini sonlandırarak, Savunma Bakanlığına ilgili talimatı resmen verdiği bildirildi.

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın, konuya ilişkin geçen ay yaptığı açıklamayı resmiyete dökerek Savunma Bakanlığını bilgilendirdiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan bütün Amerikan halkının Başkanıdır ve geçen sene seçim çalışmalarında ilk defa Cumhuriyetçi bir aday olarak LGBTQ konusunu gündeme getirmişti." dedi.

OBAMA DÖNEMİNDE BAŞLADI

Cinsiyet değiştiren kişilerin orduya kabulünün eski Başkan Barack Obama döneminde başladığına dikkati çeken yetkili, Trump'ın ordunun geleneğinde olmayan bu uygulamaya karşı eleştirel bir duruşunun zaten var olduğuna değindi.

Yetkili, "Başkan bütün Amerikalıların olduğu gibi LGBTQ toplumunun haklarını savunmaya devam edecek. Başkanın bu kararı çeşitli ulusal güvenlik konularıyla alakalıdır." diye konuştu.

Trump daha önce yaptığı açıklamada, cinsiyet değiştirmiş kişilerin orduda yüksek meblağda tıbbi masraflara sebep olduğunu belirtmişti.