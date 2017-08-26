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'ya şoku

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.8.2017 21:56
Almanya'ya Ürdün şoku

'nın, İncirlik üssünden çekerek 'de konuşlandırmaya başladığı askerleri için "dokunulmazlık" istediği, ancak bu konuda Ürdün yönetimiyle anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

dergisinin, "Alman askerleri için şeriat" başlığıyla yayınladığı haberde, ile arasında, bu ülkede konuşlandırılmaya başlanılan askerlerin statüsü konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

Alman hükümetinin, ile mücadele kapsamında Ürdün'deki üssünde konuşlandıracağı yaklaşık 250 asker için tümüyle dokunulmazlık elde etmeye çalıştığı, Alman ve yetkililerinin yürüttüğü "kuvvetlerin statüsü anlaşması" müzakerelerinde şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Şeriatın Ürdün hukuk sisteminin kaynaklarından biri olması ve ülkede uygulanan idam cezasının 'de hassasiyete yol açan konular olduğuna işaret edildi.

Haberde, Alman hükümetinin geçen yıl bir grup Alman askerinin 'da konuşlandırılmasına ilişkin de benzer bir sorun yaşadığı, bu ihtilafın, "bir Alman askerinin Katar'da suç işlemesi durumunda hemen ülkesine gönderilmesi" şeklindeki düzenlemeyle aşıldığı hatırlatıldı.

Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerginliğin ardından Alman hükümeti geçen haziran ayında İncirlik'te görev yapan askerlerini geri çekme kararı almış, temmuz ayında da bir tanker uçak ile yaklaşık 100 Alman askerini, İncirlik'ten Ürdün'deki El Azrak üssüne nakletmişti.

İncirlik'ten çekilen dört Tornado tipi keşif uçağı ile yaklaşık 150 askeri personelin de en geç Ekim ayında El Azrak üssünde göreve başlaması öngörülüyor.

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Almanya'ya Ürdün şoku
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