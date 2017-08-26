Myanmar'da müslümanlara saldırı

Myanmar'da Budist çetelerin asker desteğiyle Müslümanları hedef aldığı saldırılar, bayram öncesinde devam ediyor.

Budist askerler, Müslümanların yaşadığı köyleri bastı, evleri ateşe verdi. Myanmar askerleri, baskın sırasında kaçmaya çalışanlara mermi yağdırdı.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Evleri ateşe verilen Müslümanlar, çocuklarını alıp koşarak işkence ve katliamdan kurtulmayı denedi. Kaçan gruptaki 10 kişi, Budist askerlerin döşediği mayınlara basarak can verdi. Katliamda şu ana kadar toplam 32 Müslüman yaşamını yitirdi.

90 YARALI VAR, 70 KİŞİDE ESİR ALINDI

Kanlı saldırıda 90 Arakanlı yaralandı. 70 kişi ise esir alınarak işkence kamplarına götürüldü.

Budist çetelerin katliamlarına hedef olan 5 bin Arakanlı ise hayatta kalabilmek için Bangladeş'teki kamplara ulaşmaya çalışıyor.