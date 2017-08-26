Rekor ikramiyeyi kazandı istifa etti

ABD
'de
üç gün önce çekilen "Powerball
" lotosunda, tarihin en büyük ikinci ikramiyesi olan 758.7 milyon dolarlık (yaklaşık 2.5 milyar TL) büyük ikramiye
yi kazanan kişinin kimliği belli oldu. Büyük ikramiyenin tek talihlisi, Massachusetts eyaletinin Chicopee
kentinde yaşayan 53 yaşındaki hastane çalışanı Mavis
L. Wanczyk
. 29 yıllık ödeme planını istemeyen talihlinin eline kesintilerin ardından 336 milyon dolar geçecek. Şanslı
rakamlar 6-7-16-23-26 ile Powerball numarası 4'ü oynayarak ABD tarihinde tek başına en büyük ikramiyeyi kazanan kişilerden biri olan Wanczyk, piyango yetkililerinin de bulunduğu basın toplantısında konuştu. İkramiyeyi kazandığını çarşamba gecesi iş çıkışı bir itfaiye görevlisiyle loto hakkında konuşurken fark ettiğini belirten iki çocuk annesi Wanczyk, itfaiye görevlisinin eve güvenle vardığından emin olmak için kendisine yol boyunca eşlik ettiğini dile getirdi. İkramiye isabet eden biletini Chicopee'deki bir benzin
istasyonundan aldığını ve oynadığı rakamları aile bireylerinin doğum günlerinden seçtiğini belirten talihli, düzenli olarak şans oyunları oynadığını ancak hiçbir zaman bu kadar büyük bir ikramiye kazanmayı ummadığını söyledi. 32 yıldır çalıştığı hastaneyi arayarak istifa ettiğini gülerek anlatan talihli, "Gerçek olacağına inanmadığım bir hayalim vardı ve sonunda gerçek oldu. Artık erkenden emekli olmak istiyorum" diye konuştu. Şu an ilk arzusunun sadece "oturup rahatlamak" olduğunu aktaran Wanczyk, "Korktum ama iyi olacağım. Sadece kendim olmak, yalnız kalmak ve ne yapmak istediğime karar vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.