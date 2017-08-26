Türkiye'den ayrılan Alman askerlerini korku sardı!

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya ile Ürdün hükümeti arasında İncirlik Üssü'nden ayrılarak ülkeye yerleşen Alman askerleri konusunda tartışma yaşandığını aktardı. Tartışmanın sebebi ise Ürdün'ün Alman askerlerinin ülkedeki dini yasalara tabii olmasını talep etmesi.

Almanya ise Ürdün'ün ülkedeki kanunlara tabii olması talebine karşı çıkıyor.

'DOKUNULMAZ' OLMASINI İSTİYORLAR

Almanya Savunma Bakanlığı'nın haftalardır ülkedeki 250 Alman askerinin ülkede uygulanan ve dini kuralların hakim olduğu hukuk sisteminde "dokunulmazlığı" olmasını talep ediyor.

OLUMLU AÇIKLAMA YAPILMADI!

Der Spiegel'in haberine göre ise, Ürdün Almanya'nın söz konusu talebine yönelik şu ana kadar olumlu bir açıklamada bulunmadı.

İNCİRLİK'TEN ÜRDÜN'E TAŞINMIŞLARDI

Almanya, Temmuz ayı başında İncirlik Üssü'nden çekilme sürecini başlatmıştı. Alman ordusunun tanker uçağı İncirlik'ten çekilmesinden kısa süre sonra Ürdün'de terör örgütü DAEŞ ile mücadele kapsamındaki görevine başlamıştı.