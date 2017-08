Yalanı ortaya çıktı pişkinliğe vurdu

GABRİEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile girdiği polemikten sonra diş hekimi olan eşi Anke Gabriel'in tehdit edildiğini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 'in mumu yatsıya kadar yandı. Gabriel eşinin tehdit edilmesini "Erdoğan yüzünden Türklerden geldiğini" ima etmişti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı ve Gabriel'in eşine tehditler yağdıran kişinin ülke siyasetinden bıkan bir Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.İsmi açıklanmayan kişinin, Gabriel'in partisi Sosyal Demokrat Parti 'nin ( SPD ) izlediği kötü siyasete isyanını dile getirdiği ve hakaretler saydırdığı öğrenildi. Oy arttırmak için her yola başvuran Gabriel ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz ise bu olayı Erdoğan'a ve Türklere iftira atmak için fırsat bilmişti. Gabriel, "Erdoğan'ın bunu nasıl yaptığı anlaşılan bazılarını motive etmiş olmalı ki, bunlar şimdi karımı sıkıştırıp taciz ediyorlar. Bunu tabii çok kötü bir sonuç olarak görüyorum" demişti. SPD'nin seçim leri kaybedeceği kesin olan başbakan adayı Martin Schulz ise "telefon teröründen" söz ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bütün ölçüyü kaçırdınız. Böyle davranmak bir devlet başkanının görevi değildir" demişti.Öte yandan Alman turistlerin yine akın akın Türkiye 'ye gitmesi üzerine çılgına dönen Dışişleri Bakanı Gabriel , bir kez daha "Türkiye'ye gitmeyin" çağrısında bulundu. Gabriel, vatandaşların olası tepkisinin önüne geçebilmek için "Tabii ki devlet olarak bu kararı biz veremeyiz. Ama şu an vicdanı rahat şekilde bu yapılamaz" dedi.Alman Focus dergisi, polisin yaptığı araştırma sonunda tehdit telefonunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluluğunda olmadığının belirlendiğini yazdı. Haberde arayan kişinin poliste kaydı olan ve Goslar'da "alkolik çevreden" olduğu bilinen bir Alman olduğu belirtildi.Telefonyalanı hakkında özür bile dilemeyen Almanya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ülkesinde Bild gazetesine Türkiye ile yaşanan gerginliği değerlendirirken yine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığına devam etti. Gabriel Almanya'nın sorununun Erdoğan ile olduğunu söyledi. Ülkesinde 24 Eylül'de yapılacak seçimde oy peşinde koşan Gabriel ayrıca, mevcut şartlarda Türkiye'nin AB üyeliğinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını iddia etti.BaşbakanBinali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği ile ilgili sözlerine ilişkin, "Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın, Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur" dedi.