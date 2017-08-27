Kolera kurbanı sayısı 2 bin 18’e yükseldi

Yemen
'de kolera
salgını nedeniyle nisan ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 18'e yükseldiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan raporda, ülkede hastalığın ilk ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana 565 bin 41 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve 2 bin 18 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Koleranın Yemen'in 23 şehrinden 22'sinde yayıldığı ifade edilen raporda, salgının en çok 70 bin vaka ile El-Hudeyde kentinde görüldüğü, en yüksek ölüm oranının ise 382 kişi ile Hacce'de kaydedildiği aktarıldı. AA