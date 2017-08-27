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Müslümanlara hakaret eden İsveçliye para cezası

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 14:42
Müslümanlara hakaret eden İsveçliye para cezası

da Müslümanlara yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 70 yaşındaki İsveçli, 12 bin kron (yaklaşık 5 bin lira) para cezasına çarptırıldı.

İsveç'in Göteborg kentinde üzerinden Müslümanlara hakareteden bir İsveçli, 12 bin kron (yaklaşık 5 bin lira) para cezasına çarptırıldı.

Göteborg Mahkemesi, bir sosyal paylaşım sitesinde, Müslümanlar hakkında ''Müslümanlar maymun, en iyi Müslüman ölü Müslüman'' yazan 70 yaşındaki İsveçliye nefret suçu işlediği gerekçesiyle 12 bin kron para cezası verdi.

Malmö Bölge Mahkemesi de geçen ay, sosyal medyada Afgan ve İsveçli siyasetçilere hakaret eden 72 yaşındaki kadını, nefret suçu işlediği gerekçesiyle 80 gün hapse mahkum etmiş ancak hapis cezasını paraya çevirerek 4 bin kron ödemesine karar vermişti.

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Müslümanlara hakaret eden İsveçliye para cezası
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