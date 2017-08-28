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Almanya'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye politikasına destek bulamadı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 10:55
Almanya'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye politikasına destek bulamadı

Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye yönelik aldığımız kararlara AB üyesi ülkelerden destek verilmedi açıklamasında bulundu.

Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye üzerinde baskı oluşturmak için aldıkları ekonomik önlemlere AB ülkelerinden de destek istediklerini, ancak bazı AB ülkelerinin bu konuda Almanya'dan farklı düşündüklerini söyledi.

'TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRELİM DİYORLAR'

Gabriel, "Avrupa'da her ülke bizim gibi düşünmüyor. Bazı ülkeler, 'Bırakın geçmişte olduğu gibi Türkiye ile işbirliğini sürdürelim' diyorlar. Biz bu konuda farklı düşünüyoruz." dedi.

Alman Dışişleri Bakanı, muhalefet partileri tarafından dile getirilen, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine son verilmesi çağrılarına ise karşı çıktı.

Kendisinin Türk-Alman dostluğunu büyük bir hazine olarak gördüğünü anlatan Gabriel, "Biz Türklere ve Türkiye'ye karşı değiliz. Tam aksine, bu ortak yanlarımızı içeren büyük hazinenin yeniden etkili olabileceği zamanın gelmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ YERİ TARTIŞMA KONUSU DEĞİL

Türkiye'nin üyeliği konusuna da değinen Gabriel, son dönemde yaşanan siyasi gerginliklere rağmen, Türkiye'nin NATO ittifakındaki yerinin tartışma konusu olmadığına işaret etti.

Gabriel, Türkiye'nin Batı'dan koparak daha fazla Rusya'ya yakınlaşmasını arzu etmediklerini sözlerine ekledi.

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Almanya'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye politikasına destek bulamadı
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