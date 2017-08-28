Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'daki kahreden görüntü Aylan bebeği hatırlattı!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 22:55 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 23:54
Arakan'daki kahreden görüntü Aylan bebeği hatırlattı!

'da devam eden çatışmalardan kaçan bir ailenin bebeği, Naf nehrinde botun batması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun fotoğrafı sosyal medyada ise büyük yankı buldu.

'da devam eden çatışmalardan kaçıp, komşu Bangladeş'e girmeye çalışan Müslüman bir ailenin bebeği, Naf nehrinde botun batması sonucu hayatını kaybetti.

Naf nehrinde botun batmasıyla hayatını kaybeden çocuğun fotoğrafı sosyal medyada ise büyük yankı buldu.

Geçen yıl Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafına oldukça benzeyen bu fotoğraf, sosyal medyada 'Aylan kızı' olarak adlandırıldı.

ARAKAN'DA 3 GÜNDE 2 İLA 3 BİN ARASI MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ!

Paylaşılan fotoğrafla beraber Arakan ının yaşadıkları dram ve acı, fotoğraf altında farklı şekilde yorumlandı. Sosyal medyalarda paylaşılan bu fotoğrafta insanlar 'Rohingyalara destek olun' paylaşımı yaparken, Aylan bebeğe atıfta bulunarak benzer acının Arakan'da sürdüğü anlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arakan'daki kahreden görüntü Aylan bebeği hatırlattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz