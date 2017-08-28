Çin’de toprak kayması: Çok sayıda yaralı var

Guizhou bölgesel hükümeti yaptığı açıklamada, Bijie civarında şehrin kenar mahallesinde dağ tarafında meydana gelen toprak kaymasında 34 evin toprak altında kaldığını kaydetti.

Kurtarma çalışma ekibi toprak kaymasından etkilenenlere çadır, battaniye ve temel ihtiyaç maddeleri dağıttı. Son günlerde tayfunun getirdiği yoğun yağmurların toprakta gevşeme meydana getirdiği ve dik yamaçlarda kaymaya yol açtığı ifade edildi.

Fırtınalar sebebiyle geçen hafta Güneydoğu Çin'deki Guangdong bölgesinde ondan fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Haziran ile Ağustos arasında Güney Doğu Sichuan bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında da 30 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi kaybolmuştu. Hunan bölgesinde ise Temmuz ayında meydana gelen toprak kayması ve sellerde 63 kişi ölmüş, 1 milyon 600 bin kişi evlerini terk etmez zorunda kalmıştı.