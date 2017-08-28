Einstein’ın mektubuna 31 bin dolar

Alman
fizikçi Albert Einstein
'ın Hitler tehlikesine karşı arkadaşı Yahudi kökenli İtalyan mühendis Michele Besso'yu uyardığı mektup, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir açık artırmada 31 bin 250 (107 bin 465 TL) dolara satıldı. Ünlü fizikçi 1938'de yazdığı mektubunda dönemin İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'ın politikasının etkinliğini tartışıyor. Einstein mektupta, "Umarım Almanya Rusya'ya saldırarak rahatlar ve Doğu Avrupa
'yı gözden çıkarır. Ama açgözlülüğün uzun vadede kazanmayacağını bir kez daha göreceğiz" diyerek müthiş bir öngörüde bulunuyor.