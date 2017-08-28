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Einstein’ın mektubuna 31 bin dolar

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Giriş Tarihi: 28.8.2017
Einstein’ın mektubuna 31 bin dolar
Alman fizikçi 'ın Hitler tehlikesine karşı arkadaşı Yahudi kökenli İtalyan mühendis Michele Besso'yu uyardığı mektup, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir açık artırmada 31 bin 250 (107 bin 465 TL) dolara satıldı. Ünlü fizikçi 1938'de yazdığı mektubunda dönemin İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'ın politikasının etkinliğini tartışıyor. Einstein mektupta, "Umarım Almanya Rusya'ya saldırarak rahatlar ve 'yı gözden çıkarır. Ama açgözlülüğün uzun vadede kazanmayacağını bir kez daha göreceğiz" diyerek müthiş bir öngörüde bulunuyor.
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Einstein’ın mektubuna 31 bin dolar
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