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Fas- sınırında izdiham: 2 ölü, 4 yaralı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 17:42
Fas-İspanya sınırında izdiham: 2 ölü, 4 yaralı

Fas ile arasındaki Sebte Sınır Kapısı'ndan geçişler sırasına yaşanan izdihamda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, üç haftadır kapalı tutulduktan sonra sabah saatlerinde açılan yoğunluk nedeniyle izdiham yaşandı. Olayda yaralanan 6 kadının, hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan Fenadik Devlet Hastanesi yetkilileri ise hastaneye getirilen 6 kadından 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceğini aktardı.

Geçimlerini ile Fas arasında bavul ticareti yaparak sağlayan binlerce Faslı, sık sık sınırda yaşanan izdihamlarla ülke gündemine geliyor.

Son olarak geçen nisan ayında İspanya'ya geçmeye çalışırken meydana gelen izdihamda bir kadının yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Fas ile İspanya arasındaki sınır kapısı zaman zaman karşılıklı anlaşmalarla geçici olarak kapatılıyor.

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Fas-İspanya sınırında izdiham: 2 ölü, 4 yaralı
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