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'de kimyasal sis şoku: Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 28.8.2017 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 10:18
İngiltere'de kimyasal sis şoku: Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

'nin güney sahillerindeki Eastbourne, kimyasal bir sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen gaz bulutunun etkisi altında kaldı.

'de yüzden fazla kişi kusma, nefes alamama ve göz yanması gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Eastbourne Bölge Hastanesi, benzer şikayetlerle hastaneye giden 133 kişiyi tedavi ettiklerini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Birling Gap sahili, gaz bulutu nedeniyle boşaltıldı. Doğu Sussex bölgesinde ortaya çıkan gaz bulutunun kimyasal bir sızıntıdan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sussex polisi, "kimyasal sis"in kaynağının henüz bilinmediğini ve gaz bulutunun deniz üzerinden geldiğinin düşünüldüğünü belirtti.

DAHA ÖNCE FRANSA'DA OLMUŞTU

Daha önce, Fransa'daki bir sanayi bölgesinden benzer gaz bulutları bölgeye ulaşmıştı.

Doğu Sussex Yangın ve Kurtarma Servisi, gazın "klor" olma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu, gazın neden olduğu şikayetlerin rahatsız edici olsa da ciddi olmadığını belirtti.

Olay sırasında bölge, havanın güzel olması ve İngiltere'de Pazartesi'nin de tatil olduğu 'uzun haftasonu'na denk gelmesi nedeniyle normalden kalabalıktı.

Kıyı şeridinde yaşayanlara cam ve kapılarını kapalı tutmaları uyarısı yapıldı.

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İngiltere'de kimyasal sis şoku: Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı
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