Rusya'dan flaş Katar hamlesi!

İlk durağı Kuveyt'te basına açıklamalar yapan Lavrov, "Biz Rusya olarak Katar krizinin çözüme kavuşturulmasında başka hiçbir ülkeyle rakip olma niyetinde değiliz. Biz sadece tüm ilgili ülkelerle iyi ilişkilerimiz olduğu için son derece karmaşık Katar probleminin bir an önce çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamak istiyoruz. Kuveyt tarafından ortaya atılan inisiyatifi de desteklenmeye değer bulunuyoruz" dedi.

KATAR: AMBARGOYU BİTİRME VAKTİ GELDİ

Hürriyet'in haberine göre Kuveyt, Katar krizi patlak verdiği ilk günden beri 5 Arap ülkesiyle Doha arasında aracı görevini üstlenmişti. Rusya'nın desteklenmeye değer dediği inisiyatif ise Kuveyt'te Katar krizinin ele almak üzere düzenlenecek Arap ülkeleri liderleri zirvesi. Kuveyt'ten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçecek Lavrov, burada Suriye konusunu ele alacak.

Lavrov'un BAE ziyaretini ele alan resmi Rus haber ajansı RIA'nın yorumunda, "BAE son dönemde tıpkı Cenevre ve Astana süreci gibi Suriye krizi çözümünde üçüncü merkez olmak istiyor. Rusya ise Suriye'de ilan edilen tüm güvenlikli bölgelerin kurulması ve faaliyete geçmeleri için Arap ülkelerini tek payda altında toplamak istiyor" ifadelerine yer verildi.

ELDE ETTİĞİ SONUÇLARI PAYLAŞACAK!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap ülkeleri gezisinin üçüncü gününde Katar'a geçerek elde ettiği sonuçları bu ülke yönetimiyle paylaşması bekleniyor. Rusya'da Suriye krizini yakından takip eden gözlemcilere göre Moskova'nın şu an önündeki bir numaralı hedef Eylül ayında yeniden yapılacak Cenevre ve Astana'daki Suriye görüşmelerinde ileri bir adım atmak.