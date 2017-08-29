ABD'den Kuzey Kore'ye sert tepki!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin füze denemesi kabul edilemez sorumsuzluk örneğidir." dedi.

ABD'nin Güney Kore ve Japonya ile birlikte BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığını kaydeden Haley, "Bu toplantıda alınabilecek önlemleri değerlendireceğiz. 130 milyon nüfuslu Japonya'da olduğu gibi hiç bir ülkenin üzerinden füzeler uçmamalı. Bu kabul edilemez. Tüm BMGK yaptırım kararlarını ihlal ettiler ve buna karşı ciddi önlemler almamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'den uluslararası uyarılara kulak vermesini istedi.

Denemenin illegal olduğunu vurgulayan Allen, tüm uluslararası toplumun bu eylemin karşısında birlik olduğunu dile getirdi.

Öte yandan BMGK'nin konuyu görüşmek üzere öğleden sonra kapalı oturumda bir araya geleceği duyuruldu.

Toplantının, halen Konsey'de devam eden BM Barış Gücü operasyonlarına ilişkin toplantının ardından gerçekleşeceği belirtildi.