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'den şaşırtan 'Arakan'da itidal' çağrısı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 16:37 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 16:47
AB'den şaşırtan 'Arakan'da itidal' çağrısı!

Arakan’da 2 gün içerisinde 3 bin Müslüman katledildi. Katliamdan günler sonra şaşırtan bir açıklama yapan BM’den sonra Avrupa Birliği de “itidal” çağrısı yaptı. , Myanmar'da ordunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Arakan'a gözümüz kapalı değil. İtidal çağrısında bulunuyoruz" açıklaması yaptı.



Komisyonu Sözcüsü , basın toplantısında AA muhabirinin, "Arakan'da yüzlerce Müslüman Myanmar ordusunun zulmüne uğradı.

AB ARAKAN DRAMINA GÖZLERİNİ KAPATMIYORMUŞ!

AB bu gelişmeler çerçevesinde bir açıklama yapmayı düşünüyor mu yoksa Myanmar hükümetiye ilişkilerini ön planda tutarak Arakanlı Müslümanların karşılaştığı dram karşısında gözlerini kapatmayı mı tercih ediyor?" sorusuna durumu yakından takip ettikleri yanıtını verdi.

Arakan'da Nobel ödüllü soykırım!

AB'DEN ŞAŞIRTAN "İTİDAL" ÇAĞRISI!

Kocijancic, "Arakan'a gözümüz kapalı değil. 25 Ağustos'ta yayımladığımız mesajda durumun düzelmesi için bazı önerilerde bulunduk. Gelişmelerin endişe verici olduğunu düşünüyoruz ve itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

3 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 100 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, dün yaptığı açıklamada, son üç günde Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde düzenlediği saldırılarda 2 ila 3 bin Müslümanın katledildiğini, 100 binden fazla Müslümanın da yerinden edildiğini açıklamıştı.

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AB'den şaşırtan 'Arakan'da itidal' çağrısı!
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