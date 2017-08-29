AB'den şaşırtan 'Arakan'da itidal' çağrısı!





AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, basın toplantısında AA muhabirinin, "Arakan'da yüzlerce Müslüman Myanmar ordusunun zulmüne uğradı.

AB ARAKAN DRAMINA GÖZLERİNİ KAPATMIYORMUŞ!

AB bu gelişmeler çerçevesinde bir açıklama yapmayı düşünüyor mu yoksa Myanmar hükümetiye ilişkilerini ön planda tutarak Arakanlı Müslümanların karşılaştığı dram karşısında gözlerini kapatmayı mı tercih ediyor?" sorusuna durumu yakından takip ettikleri yanıtını verdi.

AB'DEN ŞAŞIRTAN "İTİDAL" ÇAĞRISI!

Kocijancic, "Arakan'a gözümüz kapalı değil. 25 Ağustos'ta yayımladığımız mesajda durumun düzelmesi için bazı önerilerde bulunduk. Gelişmelerin endişe verici olduğunu düşünüyoruz ve itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

3 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 100 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, dün yaptığı açıklamada, son üç günde Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde düzenlediği saldırılarda 2 ila 3 bin Müslümanın katledildiğini, 100 binden fazla Müslümanın da yerinden edildiğini açıklamıştı.