Alman erkek hemşire 90 hastayı öldürdü

Almanya
'da hasta bakıcı olarak çalışan Niels Högel
'in 90 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. 40 yaşındaki seri katil devam eden davasında Delmenhorst ve Oldenburg kentlerinde toplamda 90 hastayı öldürdüğünü itiraf etti. Delmenhorst/Oldenburg-Land/ Wesermarsch Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2015'te 6 cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Högel'in, 84 hastayı daha öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.
KURTARMA SÜSÜ VERMİŞ
Högel, mahkemede verdiği ifadede, yoğun bakımda yatan hastalara kalp krizine yol açabilecek bir ilaç enjekte ettiğini ve daha sonra da hastaları kurtarma çabası içine girerek arkadaşlarının yanında kahraman gibi görünmeye çalıştığını söylemişti. Alman medyası, olayı, İkinci Dünya Savaşı sonundan bu yana ülkede yaşanan en büyük cinayetler serisi olarak nitelendirdi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Medyada çıkan haberlerde, soruşturma boyunca 200 şüpheli olayın araştırıldığı, yüzden fazla cesedin de mezarlarından çıkarılarak otopsi yapıldığını yazdı. Haberlerde kurban sayısının daha da yüksek olabileceği kaydedildi. Högel'in işlediği cinayetler, 2005'te bir meslektaşının kendisini suçüstü yakalamasıyla ortaya çıkmış ancak işlediği suçların boyutu bugüne kadar ispatlanamamıştı.