Arakan'da bir bebek Naf nehrinde hayatını kaybetti

Arakan'da devam eden çatışmalardan kaçıp, komşu Bangladeş'e girmeye çalışan Müslüman bir ailenin bebeği, Naf nehrinde botun batması sonucu hayatını kaybetti.
Naf nehrinde botun batmasıyla hayatını kaybeden çocuğun fotoğrafı sosyal medyada ise büyük yankı buldu.
AYLAN BEBEĞİ HATIRLATTI!
Geçtiğimiz yıl Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafına oldukça benzeyen bu fotoğraf, sosyal medyadaARAKAN'DA NOBEL ÖDÜLLÜ SOYKIRIM!