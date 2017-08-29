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Arakan'da bir bebek Naf nehrinde hayatını kaybetti

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 11:34
Arakan'da bir bebek Naf nehrinde hayatını kaybetti

Burma hükümetinin Arakanlı Müslümanlara yaptığı katliamlardan kaçan bir ailenin bebeği, Naf nehrinde botun batması sonucu hayatını kaybetti.

Arakan'da devam eden çatışmalardan kaçıp, komşu Bangladeş'e girmeye çalışan Müslüman bir ailenin bebeği, Naf nehrinde botun batması sonucu hayatını kaybetti.

Naf nehrinde botun batmasıyla hayatını kaybeden çocuğun fotoğrafı da ise büyük yankı buldu.

AYLAN BEBEĞİ HATIRLATTI!

Geçtiğimiz yıl Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 'nın ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafına oldukça benzeyen bu fotoğraf, sosyal medyada

ARAKAN'DA NOBEL ÖDÜLLÜ SOYKIRIM!

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Arakan'da bir bebek Naf nehrinde hayatını kaybetti
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