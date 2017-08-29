Arakan'da zulüm nasıl başladı?

1948'de bağımsızlığını ilan eden Myanmar'da, Müslümanlara zulüm o dönemlerde başlasa da olayların soykırım boyutuna ulaşması son 7 yıllık sürece dayanıyor.

Myanmar'ın resmi adı Myanmar Birliği Cumhuriyeti. Ülke 7 eyaletten oluşuyor. Arakan ülkenin Kuzeybatı sınırında yer alıyor ve bu 7 eyaletten biri.

Myanmar'da 1982'de çıkarılan Vatandaşlık Kanunu ile ülkede 60'ın üzerindeki azınlık grup vatandaş olarak tanımlanırken, sadece Arakan'lılar vatandaş statüsünde kabul edilmemişlerdir.

Bu tarihten itibaren sistematik olarak başlatılan zulüm günümüze kadar ulaşmış ve dünyanın tepkisiz kaldığı şiddet olayları soykırım boyutuna ulaşmıştır.

ZULÜM 2012'DE BİR TEZGAHLA SİSTEMLEŞTİRİLDİ!

2012 yılının Mayıs ayında 3 Budist rahip, Myanmar'da yaşayan bir kadına tecavüz ettikten sonra, kadının cesedini Müslümanların yaşadıkları bir köyün yakınlarına bırakıp kaçıyorlar. Daha sonra bulunan cesedin faili olarak Müslümanlar gösteriliyor. Burma Hükümeti olayla ilgili 3 Müslüman genci suçlu göstererek tutukluyor.

Tutuklu gençlerden biri dövülerek öldürülüyor, 2 Müslüman genç ise ölüm cezasına çarptırılıyor.

Müslümanlara karşı yürütülen katliam politikalarına meşruiyet kazandırmak isteyen Burma Hükümeti, bu olayları bir propaganda malzemesi haline getirerek katliamlarını sistematik bir hale getiriyor.

"ARAKAN'DA SON 3 GÜNDE 2-3 BİN MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ"