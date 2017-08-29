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Dünya içecek devine şok! çıkarıldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 15:54
Dünya içecek devine şok! Kırmızı bülten çıkarıldı

Tayland, Interpolün ünlü enerji içeceği markası 'un veliahtlarından olan ve hakkında bir polis memuruna arabasıyla çarpıp kaçtığı suçlaması bulunan Vorayuth "Boss" Yoovidhya için çıkardığını duyurdu.

Emniyet Sözcüsü Krissana Pattanacharoen, yaptığı açıklamada Interpolün 'un veliahdı hakkında çıkardığını öğrendiklerini belirtti.

Pattanacharoen, "Bu davanın tüm yönlerini inceleyip takip ediyoruz. Ve Yoovidhya'nın başka bir ülkede saklanma ihtimaline inanmamız nedeniyle bu kırmızı bültenin çıkması gerekiyordu." diye konuştu.

Pattanacharoen, eylül ayında yaptığı açıklamada Vorayuth'un 2012'de devriye gezen motosikletli polis memuruna aracıyla çarptıktan sonra olay yerinden kaçmakla suçlandığını duyurmuştu.

Vorayuth'a "çarpıp kaçma" ve "dikkatsiz araba kullanma" suçlamalarının yöneltildiğini belirten Pattanacharoen, emniyetin tutuklama emri çıkarılması talebinin mahkeme tarafından onaylandığını kaydetmişti.

Yetkililer, mayıs ayında Vorayuth'un Tayland pasaportunu iptal etmişti.

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Dünya içecek devine şok! Kırmızı bülten çıkarıldı
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