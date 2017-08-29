'Katil hemşire Almanya'nın gelmiş geçmiş en azılı katili olabilir'



Almanya'da 1999 yılında hasta bakıcılığa başlayan Niels Högel adlı adam 2005 yılına kadar görev yaptığı Delmenhorst ve Oldenburg kentlerindeki hastanelerde 35 kişiyi öldürdüğü ispatlanmıştı.

Oldenburg Emniyet Müdürlüğü Başkanı Johann Kühme'nin yaptığı açıklamaya göre ise, Niels Högel'in 84 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

Acil servislerde bulunan ve kalbi ya da solunumu durmuş veya durmak üzere olan hastalara Gilurytmal adlı uyuşturucu ajmalin ilaç enjekte ederek müdahale ettiği gerekçesiyle suçlanan Högel, savaş suçlularından sonra "Almanya tarihinin en büyük katili" olarak görülüyor.

200 KİŞİYE İLAÇ ENJEKTE ETMİŞ OLABİLİR

30 cinayetini ve 60 cinayet girişimini itiraf eden eski hasta bakıcının, yaklaşık 200 kişiye Gilurytmal adlı ilacı enjekte ettiği tahmin edilirken yapılacak toksikoloji çalışmasıyla daha fazla insan öldürüp öldürmediği araştırılacak.

2015 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan 30 Aralık 1976'da Wilhelmshaven'da bir kulağı sağır olarak doğan Niels Högel'in zor şartlar altında büyüdüğünü belirten uzman psikiyatrist Konstantin Karyofilis, Niels'in on bir yaşında ailesinden ayrılarak yatılı okula başladığını ve burada korkular geliştirdiğini söyledi.

BURJUVA MERAKLISI

17 yaşındayken St. Willehad Hastanesi'nde sağlık eğitimine başlayan Högel'in, alkol ve uyuşturucu konusuna büyük ilgi duyduğu belirtildi. Muayene işlemini "hayatının en güzel anı" olarak tanımlayan Högeli uzman psikiyatrist Konstantin Karyofilis, "Wilhelmshaven'tan ayrılmak istemeyen bir burjuva meraklısı" olarak tanımlıyor.

2003'te yaşadığı Wilhelmshaven'dan Delmenhorst'a taşınmasıyla psikolojik sorunları artan Högel'in o tarihten itibaren ağır ilaçlar kullanmaya başladığı ve panik atak hastalığına yakalandığı belirtildi.