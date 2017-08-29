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'deki /PYD'nin roketli saldırısında 5 sivil yaralandı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 15:25
Mare'deki PKK/PYD'nin roketli saldırısında 5 sivil yaralandı

'de /PYD'nin 'de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği roket saldırısında 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

'de terör örgütü /PYD'nin 'in kuzeyindeki ilçesinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği roket saldırısında 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesindeki Mare Hastanesi doktorlarından Dr. Tarek Najjar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''PYD, Mare ilçesini roketlerle hedef aldı. Saldırıda yaralanan 2 çocuk ve 3 kadın, hastanemize getirildi." dedi.

Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap bölgelerinden muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve Grad füzeleriyle saldırıyor.

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Mare'deki PKK/PYD'nin roketli saldırısında 5 sivil yaralandı
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