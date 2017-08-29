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: 'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 10:16
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

! ’ın Nurhak ilçesinde çıkan da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından biri yaralı 3 terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Barış Mahallesi, Bulutpınarı kırsalında, Nurhak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 'lı teröristler arasında çıktı.

Çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1'i yaralı 3 terörist yakalandı.

2 TERÖRİSTİN SORGUSU SÜRÜYOR

Yaralı teröriste ilk müdahale Nurhak Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan terörist buradan da 'a sevk edildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin cesetleri Nurhak Devlet Hastanesi morguna konulurken, 2 teröristin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

Bölgede jandarma ve özel harekat polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

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Son dakika: Kahramanmaraş'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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