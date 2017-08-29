Son dakika: Kuzey Kore’nin fırlattığı füze Japonya’nın üzerinden geçti

Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi, bölge ülkeleri arasında sert tepkiye yol açtı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang yakınlarından fırlattığı füzenin 2 bin 700 kilometre katettikten sonra Büyük Okyanus'un kuzeyine düştüğünü bildirdi. Füzenin, Japonya'nın Hokkaido Adası üstünden geçtiği belirtildi.

Güney Kore hükümeti, ABD ile füze denemesini analiz ettiklerini ve Kuzey Kore'den gelecek olası bir yeni tehdide karşı önlem aldıklarını açıkladı.

Füzenin Pyongyang Havaalanı'nın da bulunduğu Sunan'dan fırlatıldığına işaret eden Seul yönetimi, bunun Kuzey Kore'nin füzeyi karayoluyla taşıyıp havaalanındaki bir pistten fırlattığını gösterdiğine dikkati çekti.

HAVA KUVVETLERİ GERÇEK MERMİYLE TATBİKAT YAPTI

Güney Kore, füze denemesine yanıt olarak hava kuvvetlerinin gerçek mermiyle tatbikat yaptığını belirtti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Park Su-hyun, 4 F-15 savaş uçağının Güney Kore'nin doğu sahilleri yakınlarındaki askeri bir alana 8 MK-84 bombası bıraktığını söyledi.

Deneme, Kuzey Kore'nin bu yılki 13. balistik denemesi oldu. Pyongyang, ilk kez Sunan'dan füze denemesinde bulundu.

HOKKAİDO'DA SİRENLER DEVREYE GİRDİ

Japonya'nın Hokkaido Adası sakinlerine olası bir Kuzey Kore saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildi. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarda halka dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Adada acil durum sirenleri de devreye girdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin füze denemesini şimdiye kadar görülmemiş bir tehdit olarak niteleyen Abe, "Trump, yüzde yüz Japonya'nın yanında olduğunu söyledi ve Japonya'yı savunma sözü verdi. ABD ve Japonya, Kuzey Kore'ye uygulanan baskının artırılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acilen toplanması konusunda hemfikir." dedi.

Kuzey Kore'nin şimdiye kadarki en uzun menzilli füze denemesi olduğu sanılan testin, ABD ve Güney Kore'nin bölgedeki ortak tatbikatı sırasında yapılması da dikkati çekti.

ULUSLARARASI TOPLUMDA BÜYÜK TEPKİ

İlk kez Kuzey Kore'den fırlatılan bir füzenin, Japonya üstünden geçmesi, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumda büyük tepkiye yol açtı.

Endonezya ve Filipinler de denemeyi kınayan ilk ülkeler arasında yer aldı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore'ye BM kararlarına uyması çağrısı yapılarak, "Kore Yarımadası'ndaki istikrar, bölge için büyük önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) dönem başkanlığı yürüten Filipinler de Kuzey Kore'nin füze denemesini sert bir dille kınadı ve Pyongyang yönetimine bu tür provokatif eylemlerden kaçınması uyarısında bulundu.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull da Kuzey Kore'nin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden balistik füze denmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, denemeyi şiddetle kınadı. Turnbull, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini "tehlikeli bir rejimin kışkırtıcı ve tehditkar davranışı" olarak değerlendirdi.