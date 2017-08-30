Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da uçakları "yanlışlıkla" sivilleri vurdu!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 21:38 Güncelleme Tarihi: 30.8.2017 01:59
Afganistan'da NATO uçakları yanlışlıkla sivilleri vurdu!

'ın batısındaki Herat vilayetinin Zir Koh ilçesinde kuvvetlerine ait uçakların "yanlışlıkla" sivilleri vurduğu bildirildi. Operasyonda 13 sivilin öldüğü, 7 sivilin de yaralandığı duyuruldu.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçaklarının Zir Koh'daki Taliban mevzilerine hava operasyonu düzenlerken "yanlışlıkla" sivillerin evlerini vurduğunu belirtti.

Farhad, sivillerin yaşadığı bölgenin Taliban mevzilerine çok yakın olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Farhad, 7 sivilin de yaralandığını belirtti. Farhad, saldırıda 16 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 4 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda sadece 35 sivilin öldüğü iddia edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan'da NATO uçakları "yanlışlıkla" sivilleri vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz