Arakan'da son durum nedir? - Arakan'da neler oluyor? - İşte detaylar...

Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde binlerce müslüman katledildi. Bu gelişmelerin ardından tepkiler çığ gibi büyürken Arakan'da son durum merak konusu haline geldi. ''Arakan'da neler oluyor'' sorusunun yanıtı ise sıkça araştırılıyor. Myanmar'ın Arakan eyaletinden yansıyan görüntüler büyük tepki toplamaya devam ediyor. Peki Arakan'da son durum nedir? Arakan2da neler oluyor? İşte yanıtı...



ARAKAN'DA SON DURUM NEDİR?

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre AvrupaRohingya Konseyi Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde Ordumensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini açıkladı.

Sözcü Schug "Arakan'da son günlerde Müslümanlara karşı ordu mensuplarının yaptığı katliamlar 2012 ve geçen yıl ekim ayında yaşananlardan kat kat daha fazla. Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Arakan'da yaşanılan yavaşlatılmış bir soykırım ile karşı karşıyayız." dedi.

ARAKAN'DA NELER OLUYOR?

Sadece arakan'ın Rathedaung kentine bağlı Saugpara köyünde dün 900-1000 arasındaki Müslüman'ın öldürüldüğü bilgisini aktaran Schug, bu katliamdan sadece bir erkek çocuğun hayatta kaldığını belirtti.

Silahlı grupların Cuma günü 30 karakola saldırması sonrası bölgede çatışmalar yeniden alevlendi.

Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı.

Arakan'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına yığıldı. Bangladeş polisi ise, sınırı geçmek isteyen Arakanlı Müslümanları geri çeviriyor.



ARAKAN'DAKİ KATLİAMA KARŞI İLK ADIM

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Myanmar'ın arakan eyaletinde yaşananları görüşmek için toplantı çağrısı yaptıklarını belirtti.

Rycroft, "İngiltere, Myanmar'daki durumu yarın görüşmek için BMGK'ye talepte bulundu. Arakan'da uzun süredir devam eden sorunların ele alınması gerekiyor. Tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konsey'in konuyu yarın görüşmesi bekleniyor ancak BMGK Başkanlığından henüz toplantıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıklamıştı.

25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik düzenlediği geniş çağlı operasyonlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmiş, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.



ARAKAN NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

İslam'ın ülkeye girişi ilk kez Hicri birinci asırda Müslüman tacirler aracılığıyla oldu. Peygamberimizin sahabelerinden Vakkas bin Malik (r.a) ve bir grup arkadaşı bu ülkeye ilk ayak basan Müslüman tacirlerdir. Daha sonra Müslümanların bu ülke ile ticaretleri artmıştır. Hicri ikinci asırda Müslüman tacirlere ait bir gemi Arakan'a yakın Bengal Körfez'inde batmış ve gemideki onlarca Müslüman karaya çıktıktan sonra bir daha ülkelerine dönmemişlerdir. Arakan'a yerleşen bu Müslümanlar, İslam'ın bu bölgede yayılmasında büyük emek göstermişlerdir.



VE ARAKAN İSLAM DEVLETİ…

13. yüzyıla gelindiğinde Arakan Halkı tamamen Müslümanlaştı ve 1430 yılında Arakan İslam Devleti kuruldu. Arakan İslam Devleti'nin ilk sultanı ise Süleyman Şah'dır. Arakan İslam Devleti 1784 yılına kadar bölgeye hükmetti. Bu dönemde Arakan bir ticaret ve ilim merkezi oldu. Portekizliler, Hollandalılar uzun yıllar Arakan ile ticaret yaptılar ve Arakan, ekonomik olarak güçlü bir hale geldi.

İSLAM DEVLETİ YIKILDI, ZULÜM BAŞLADI

Arakan Halkı, İslam Devleti'nin yıkılmasının ardından Budistler tarafından sürekli olarak din değiştirmeye zorlandı. Fakat Arakanlı Müslümanlar her ne pahasına olursa olsun dinlerini terk etmediler. Bunun üzerine Burmalı Budistler, askerlerden aldıkları destekle Arakanlı Müslümanlara yönelik büyük bir katliama giriştiler.

150 BİN ARAKANLI MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ

28 Mart 1942 yılında ilk olarak Minbya şehrine bağlı Çanbilli Köyünde başlayan, daha sonra da bütün Arakan'a yayılan bu katliamda en az 150 bin Arakanlı Müslümanın öldüğü tahmin ediliyor. Bu tarihi katliam esnasında yüz binlerce Arakanlı vatanını terk ederek komşu ülkelere sığındı.