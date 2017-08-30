‘Bu zulüm devam edemez’

DÜNYA ARAKAN'DAKİ SOYKIRIMA SESSİZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından "dünyanın en çok şiddet gören etnik gruplarından biri" olarak tanımlanan Arakanlı Müslümanlar
'ın bir haftadır Mynanmar güvenlik güçleri ve aşırı radikal Budistlerin saldırıları karşısında tüm dünyayı duyarlı olmaya çağırdı. Maldivler Dışişleri Bakanı Mohamed Asim, Dışişleri Bakanlığı
Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Myanmar
'da Rohingyalılara yönelik bu saldırıları ve zulmü şiddetle kınıyoruz. 25 Ağustos'ta meydana gelen bir saldırıyı kullanarak Myanmar'da Rohingyalı Müslümanlara yönelik, sivillere yönelik yapılan saldırı gerçekten kabul edilemez" dedi.
RASTGELE ATEŞ
Güvenlik güçlerinin sivil insanlara ateş açarak birçok insanın ölmesine sebep olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Daha önceki dönemlerde de Rohingyalılara karşı ciddi saldırılar oldu ama sorun sistematik. Yani sistematik şekilde burada Rohingyalı kardeşlerimiz baskı ve zulüm altında ve tehcir edilmiş" dedi. Çavuşoğlu, "Artık köklü bir çözüm bulmamız lazım. Bu zulüm, bu insanlık dışı muamele bu şekilde devam edemez. Tüm dünyanın duyarlı olması lazım" uyarısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de, Arakan'da Müslümanlar'a yönelik saldırılara ilişkin, "Ordu mensupları ve Budist rahipler sistematik şekilde katliamlara imza atıyor. Bu yapılanlar açıkça katliamdır ve insanlığa karşı suçtur. Birleşmiş Milletler (BM
) ve tüm uluslararası kurumlar etkili şekilde harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.
ULUSLARARASI TEPKİ YAĞIYOR
BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı da, Arakan'daki Müslümanlar'a yönelik "ölümcül saldırıları sert şekilde" kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da, hükümetin 3 gün önce çıkardığı "vur emri" üzerine silahlı güçler ve Budist rahipler tarafından Müslümanlar'a karşı yeniden tırmandırılan katliamların kınandığı vurgulandı. AB de Müslümanlar'a yönelik katliamlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Arakan'a gözümüz kapalı değil" açıklamasında bulundu.
GÜNDE 3 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Myanmar'da
vatandaşlık hakları bulunmayan Arakanlı Müslümanlar, Myanmar güvenlik güçleri ve fanatik Budistlerin saldırılarından canlarını kurtarmak için Bangladeş sınırına kaçıyor. Son birkaç günde yaklaşık 5 bin kişi sınırdaki Cox's Bazar'da kurulan mülteci kampına ulaştı. Avrupa Rohingya Konseyi Sözcüsü Dr. Anita Schug, "Arakan'da yavaşlatılmış bir soykırımla karşı karşıyayız" diyerek, şiddet olaylarında cumadan bu yana yaklaşık 3 bin Rohingya Müslümanının yaşamını yitirdiğini, 100 bin kişininse yerinden edildiğini söyledi.
Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu mülteciler sınırda Bangladeşli insani yardım kuruluşlarının mütevazı desteğiyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. 1990'lardan beri Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlar'ın Bangladeş'teki nüfusu 400 bin civarında. Dakka yönetimi son günlerde yaşanan şiddet olaylarına rağmen daha fazla mülteci kabul etmeyeceğini duyurdu.
5 YILIN EN BÜYÜK KATLİAMI
Geçen
cuma günü erken saatlerde Myanmar-Bangladeş sınırına yakın üç farklı noktada bazı güvenlik noktalarına düzenlenen saldırıların ardından gelişen olaylarda yüzü aşkın kişi hayatını kaybetti. Benzer bir saldırı geçen yıl ekimde yine yakın bir bölgede yaşanmış ve ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslüman sivillere yönelik saldırısı gündeme gelmişti. Yaşanan kayıplar nedeniyle bu son gelişme, 2012'den bu yana yaşanan en ölümcül hadise olarak kayıtlara geçti.