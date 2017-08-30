Londra'da şüpheli çanta alarmı!

Londra'nın yoğun olarak kullanılan tren ve metro istasyonu Euston, şüpheli çanta alarmı üzerine boşaltıldı.

Ulaşım polisi, bir ihbar üzerine istasyonun tahliye edildiğini ve ilgili ekiplerin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştığı mesajlarda, yere düşen bir bavuldan çıkan dumanın yolcular arasında paniğe yol açtığı yer alıyor.

Çok sayıda metro ile şehirlerarası hattın geçtiği istasyona girmek üzere olan trenler durduruldu.

"OLAYA PATLAYAN ELEKTRONİK SİGARANIN NEDEN OLDUĞUNU TAHMİN EDİLİYOR"

Britanya Ulaştırma Polisinden gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Bir çantadaki elektronik sigaranın Euston istasyonunda bu akşam yaşanan küçük patlamanın nedeni olduğunu tahmin ediliyor. Memurlarımız halen olay yerinde. Olayda kimse yaralanmadı." denildi.

Polis, olay yerindeki incelemesinin ardından istasyonun kısa bir sürede tekrar normal işleyişine döndürüleceğini duyurdu.