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pilotu 'de gündeme oturdu!

Giriş Tarihi: 30.8.2017 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.8.2017 10:18
THY pilotu İngiltere'de gündeme oturdu!

İngiliz basını, Türk Hava Yolları'nda çalışan bir pilotun bir Afgan mültecinin sınır dışı edilmesini son anda engellediğini yazdı. 22 yaşındaki Afgan Samim Bigzad'ın Afganistan'a sınırdışı edilmesi durumunda 'öldürüleceğini' söylediği ancak İngiliz yetkililerin bu sözleri ciddiye almayarak sınır dışı sürecinden vazgeçmediği belirtildi.

Heathwrow Havaalanı'nda yaşanan olay İngiliz basınında geniş yer buldu.

Afgan mültecinin uçakta 'Ülkesine dönmesi durumunda öldürüleceğini' defalarca söylediği ve pilotun "Onu alamayacaksınız. Uçmuyorum. Başka birinin hayati riski var" ifadesini kullandı.

22 yaşındaki Bigzad, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin Afgan mültecilere yönelik tavizsiz politikaları ve sınırdışı sürecini hızla hayata geçirmeleri birçok insan hakları kuruluşunun tepkisiyle karşılaşıyor.

BAŞVURUSU REDDEDİLDİ!

Bigzad'ın 'ye iki sene önce geldiği ve sığınma başvurusunda bulunduğu, başvurunun ise reddedildiği açıklandı.

22 yaşındaki Bigzad.. İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin Afgan mültecilere yönelik tavizsiz politikaları ve sınırdışı sürecini hızla hayata geçirmeleri birçok insan hakları kuruluşunun tepkisiyle karşılaşıyor.

Pilotun 'uçmayı reddetmesinin' ardından Afgan mültecinin uçaktan indirildiği belirtildi. Afgan mülteciye uygulanacak prosedürün ne olacağı ise bilinmiyor.

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THY pilotu İngiltere'de gündeme oturdu!
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