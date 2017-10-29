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'Barzani'nin sesi' Rudaw 'ta yasaklandı

Giriş Tarihi: 29.10.2017 14:28 Güncelleme Tarihi: 29.10.2017 14:54
'Barzani'nin sesi' Rudaw Irak'ta yasaklandı

hükümeti, 'nu yasakladı. IKBY ile arasındaki gerilim sürerken, 'den yayın yapan Rudaw Medya Grubu'na yasak geldi.

IRAK'TA İKİ KÜRT KANALINA YAYIN YASAĞI TALEBİ

IKBY ile arasındaki gerilim sürerken, 'den yayın yapan 'na yasak geldi. Basın ve Enformasyon Komisyonu, Rûdaw Medya Grubu'nun yayınlarının durdurulmasını talep etmişti.

Barzani'nin kanalı kapatıldı



'ŞİDDETİ TEŞVİK EDEN YAYINLAR YAPIYOR'

Rudaw'ın bugün yayımladığı habere göre, Komisyonu 23 Ekim 2017'de çıkardığı kararnamede, ''nin kapatılmasını, çalışanlarının engellenmesini ve Irak çapındaki ekipmanına el konmasını' talep etti. Gerekçe olarak ise hem 'Rudaw'ın komisyondan lisansının bulunmaması', hem de 'kanalın şiddet ve nefreti teşvik eden, toplumsal barış ve güvenliği hedef alan yayınlar yapması' gösterildi.

İşte FETÖ’nün Kuzey Irak yapılanması

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'Barzani'nin sesi' Rudaw Irak'ta yasaklandı
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