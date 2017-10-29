Trump’tan 29 Ekim’de sıcak mesaj

Washington'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonuna bu yıl yüksek seviyeli katılım ve Amerikalıların jestleri damga vurdu. Türkiye
Elçiliği'ne üst düzey heyet gönderen ABD yönetimi, Trump
'ın sıcak mesajlar içeren mektubunu da gecede okudu. Vize krizinin gölgesinde gerçekleşen geceye ABD yönetimi, Dışişleri Bakanlığı
'nın Siyasi İşler Müsteşarı Tom Shannon'ı gönderirken, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik yazmış olduğu bir tebrik mektubu da gecede Shannon tarafından okundu. Diplomatik kaynaklar ABD Başkanı'nın ilk kez böyle bir mektubu resepsiyona gönderdiğini söyledi.
NATO BÜNYESİNDE 60 YILI GEÇEN İTTİFAK
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan müsteşar Shannon da, Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinin kısa sürede çözülmesi için umutlu olduğunu, iki ülkenin birlikte yapacak çok şeyi olduğunu söyledi. Tüm Türkiye halkının bayramını tebrik eden Donald Trump'ın yazdığı mektubun satır başları ise şöyleydi:
60 yıldan fazladır NATO
müttefiki olarak birlikte duruyoruz. Türkiye bölgede istikrarı sağlamak ve PKK ile DEAŞ gibi terörün her türlüsüyle mücadele etmek için vazgeçilmez bir müttefiktir.
ABD, Türk hükümeti ve halkının 3 milyon mülteciyi barındırarak gösterdiği inanılmaz ev sahipliğini teslim etmeye devam ediyor.
Mektubu Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşler Müste şarı Tom Shannon okudu.
İLK TÜRK ELÇİSİ, 150 YIL ÖNCE GELDİ
Mayıstaki Beyaz Saray
ziyaretiniz ve eylülde New York
'taki BM toplantıları sırasında gerçekleştirdiğim görüşmelerde kurduğumuz diyalog, ikili ilişkilerimizin değerini ortaya koyuyor. Bölgede barış ve refahı destekleyen ortak çalışmalarımız devam ederken sizinle işbirliğini sürdüreceğiz ve ticari ilişkilerimizi de güçlendireceğiz.
Bu yıl Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği ilk elçinin gelişinin 150. yılı. Bu ülkelerimizin birbirini destekleyen uzun bir geleneğinin olduğunun bir hatırası."
'CESUR TÜRK VATANDAŞLARI'
"ABD, Türkiye'nin demokratik kurumlarına sarsılmaz desteğini yineliyor ve 15 Temmuz darbe girişimini tekrar kınıyor. Bu trajik günde demokrasilerini savunmuş cesur Türk vatandaşlarını selamlıyoruz.
Türk çalışanlar ve öğrencilerini misafir etmekten gurur duyuyor ve Türk ile Amerikan işletmelerinin toplumlarımız arasındaki bağı derinleştirmekte oynadıkları role değer veriyoruz."