Ayrılıkçı lider Puigdemont'u hapis korkusu sardı

Olaylı referandum süreci sonrası halk desteğinin azaldığı ayrılıkçı siyasiler şaşkınlıklarını üzerlerinden atamazken, Barselona sokakları merkezi hükümete binlerce kişinin katıldığı destek protestoları düzenlendi. Gracia Bulvarı'nda toplanan binlerce kişi, saatlerce "Puigdemont a Prision" (Puigdemont Cezaevine) sloganları attı.



Katalon Parlamentosu'nun tek taraflı bağımsızlık ilan edişi sırasında dışarıda toplanan 5bin kişilik kalabalık için, "Barselona maçları için bunun 15 katı insan toplanıyor" yorumları yapılıyor. SABAH'a konuşan ayrılık yanlısı Katalanlar, önlerine sandık getiren siyasilerin çıkan sonuca uygun şekilde davranmalarını istedi. Diğer yandan, Kutlamaların aksine halk Barselona sokaklarında İspanya'ya bağlı kalmak istediğini söyledi.

Manipülasyonla referandum olmaz

İspanya ve Avrupa'nın parçası olduklarını söyleyen Barselona'lı Carla Sanchez, Katalan liderin halkı umursamadığını ve anayasa uygun bir referandumda zaten herkesin oy kullanacağını belirtti. "İkişer üçer oylar kullanıldı, burada yaşayan göçmenler bile geçici kimlikleriyle sandığa götürüldü. Böyle manipülasyonlarla yasal bir dayanağınız olamaz."

Puigdemont hemen hapsedilmeli

Arkadaşlarıyla İspanya bayraklarını alıp protestoya katılan Maria Donatiu, merkezi yönetimin her yolu denediğini, artık anayasayı çiğneyenlere tolerans göstermemesi gerektiğini söyledi. "İllegal siyaseti seçen Puigdemont hemen hapsedilmeli. Hiç kimse hukuktan üstün değildir."





AYRILIKÇILAR SESSİZ, SİYASETÇİLERİ ŞAŞKIN

Çoğunluk sağlandı, söz söylendi

Katalan bayraklı şapkasıyla Barselona Belediyesi önünde protestolara katılan 85 yaşındaki emekli fizikçi Dr. Estaban Teixido Jardi, 135 sandalyeli mecliste bağımsızlık lehinde 82 vekilin oy kullandığını ve çoğunluk sağlandığı için, alınan kararın geçersiz sayılmasının mümkün olmayacağını iddia etti. Katalan liderin görevden alınması ve merkezi yönetimin Başbakan Yardımcısı Soraya Sáenz Santamaría'yı Katalonya özerk yönetimin başına getirildiğini hatırlatan Jardi, "Avrupa, Başbakan Mariano Rajoy'a her ne kadar destek verse de, sorunun diyalogla çözülmesini istiyor. Rajoy polislerini üzerimize salıp, siyasetçilerimizi tutuklamaya yeltenemez," dedi.



Ya anayasamızı yazacağız, ya da İspanya olacağız

Katalan Başkanlık binasının önünü hazırladığı pankartlarla donatan Miguel Carrera, bir kaç gündür Sant Jaume Meydanı'nda yatıp kalktığını ve bağımsızlık için insanları desteğe çağırdığını söyledi. Katalan yönetimin görevden alınmasını "riskli bir karar" olarak tanımlayan aktivist, merkezi yönetimin siyasi bir çözümden yana olmadığını ve konunun artık Katalan siyasetçilerden çıkıp halkın önüne geldiğini belirtti. "İnsanlar İspanya'nın parçası kalmak, ya da bağımsız bir Katalonya'nın anayasasını yazmak arasında seçim yapacaktır. Ve bu sokaklara çıkan insanların, asıl gayesiydi. İnsanların kararına saygı duyup referandumun olaysız geçmesini sağlamak yerine, merkezi yönetim bu adımın atılmaması için elinden gelen her şeyi yaptı."





Madrid'e bağlı bir Katalonya istemiyorum

Barselona'da doğup büyüdüğünü söyleyen insan hakları savunucusu Arrados Santiago, referandum sürecinde yaşanan karşılıklı çatışmalardan rahatsız olduğunu ve polisin kullandığı "orantısız güç" sonrası sokaktan ayrılmadığını söyledi. "Şiddete karşıyım. Kaç kez aşırı güç kullanıldığına şahit oldum. Bundan dolayı olası bir müdahalede insanlara yardım etmek için devamlı buraya geliyorum. Böyle bir yönetemin altında yaşamak istemediğim, eskiden umursamadığım merkezi yönetime bağlı bir Katalonya istemiyorum."



Siyasetçilerimiz bağımsızlığın arkasında durmalı

Arkadaşıyla beraber boynuna astığı uzun Katalon bayrağıyla Barselona merkezinde dolaşan bilişim öğrencisi Aleix Lascorz, referandumda son sözün söylendiğini ve siyasetçilerin de buna göre adım atması gerektiğini söyledi. "Mantıken şu an yapılması gereken şey, referandumun sonucuna göre adımlar atılmasına devam etmektir. Bundan dolayı Madrid ne der diye bir durum söz konusu olmamalı. Parlamento artık ayrı bir ülke olduğumuzu ilan etti. Önümüze sandığı getiren siyasetçiler, çıkan karara göre yapılması gerekeni yapmalı."