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Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Giriş Tarihi: 30.10.2017 17:32 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 17:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü
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