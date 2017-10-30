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, sınırındaki bir i patlattı: 5 ölü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 30.10.2017 20:01 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 20:24
İsrail, Gazze sınırındaki bir tüneli patlattı: 5 ölü

Filistin'in hayat damarları olarak gösterilen lerden Şeridi sınırı yakınlarındaki bir tünelin tarafından havaya uçurulması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basına yaptığı açıklamada, 'in Şeridi sınırına yakın bölgedeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda yer alan bir i hedef aldığını belirterek, "Kurtarma ekipleri, tünelin enkazından 5 Filistinlinin cesedini çıkardı." dedi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kudra, yaralı sayısı ve olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki bir tünelin imha edildiğini duyurmuştu.

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İsrail, Gazze sınırındaki bir tüneli patlattı: 5 ölü
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