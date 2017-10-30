Katalan lider Brüksel'e gitti!

İspanya hükümeti yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticiler, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Belçika'dan yapılan açıklamaya göre, Puigdemont Belçika'da hukukçularla mevcut durumunu görüşecek.

panya Başsavcısı Jose Manuel Maza, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer yetkililer hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılması için başvuruda bulundu.

Başsavcı Maza, basına yaptığı açıklamada, görevlerinden alınan Puigdemont ve hükümet üyeleriyle ilgili başvurunun Madrid'deki Ulusal Mahkemeye, fiilen görevlerine devam eden Katalonya Parlamento Başkanı Carmen Forcadell ile Divan Kurulu üyeleri hakkındaki başvurunun da Yüksek Mahkemeye yapıldığını belirtti.

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'ın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a sığınma hakkı verilebileceğini açıklamıştı.