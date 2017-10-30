Suriye'de flaş gelişme! "Türkiye 9 tane daha kuracak!"

Ahmet Berri Türkiye'nin buralarda emniyet sağlayacağı ve güvenli bölge oluşturacağını, tek bir damla dahi kan akıtmayacağını söyledi. Ahmet Berri, Türkiye'nin yakın gelecekte Hama'nın kuzeyinde La Tamani'ye geleceğini ve Hama'nın kuzey bölgesini tamamen kontrol altına alacağını açıkladı.

Ahmet Berri, Rahcan bölgesinde Tahrir eş Şam ile Suriye rejim güçleri ve DEAŞ arısında çatışmaların bulunduğunu, Sincar'dan Rahcan'a kadar olan bölgede ağır silahların bulunmadığını söyledi. Ahmet Berri, Hama'nın mahalli idare ile yönetileceğini ve bu bölgeye herhangi bir dış müdahalenin yapılmayacağını kaydetti.

Özgür Suriye Ordusunun Komutanı Ahmet Berri, Astana'da ateşkes ihlalleri ve tutuklamalar konusunu görüşeceklerini belirterek Suriye'nin elinde 300 bin tutuklu bulunduğuna işaret etti. Bu mahkumların Suriye rejim mahkemeleri yerine uluslar arası mahkemeler tarafından yargılanmasını isteyeceklerini belirtti.