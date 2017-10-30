Trump'ın eski kampanya danışmanı "suçunu kabul etti"

Rusya soruşturması kapsamında adı geçen ABD Başkanı Trump'ın kampanya dönemindeki danışmanlarından George Papadopoulos'la ilgili federal yetkililer yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Papadopoulos'un, 2016 yılının Mart ayında Trump'ın kampanyası ile üst düzey bazı Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı temaslar konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul ettiği belirtildi. İlgili federal konsey, Trump'ın eski danışmanının, suçunu 5 Ekim'de kabul ettiğini açıkladı.

Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından daha önce sorgulanan ve FBI'ın ilişkilerini incelediği Papadopoulos'un, "söz konusu temasların yeri, zamanlaması ve içeriği" konularında FBI ajanlarını yanılttığı kaydedildi.

DONALD TRUMP’A RUSYA BAYRAKLI PROTESTO

Papadopoulos, Trump'ın seçim kampanya ekibine katıldığında uluslararası enerji avukatı olarak çalışıyordu.

TRUMP'TAN İDDİALARA YALANLAMA

Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, eski kampanya menajeri Paul Manafort'a yöneltilen suçlamalarla kendi kampanyası arasında herhangi bir ilişki olmadığını savundu.

Trump, "Özür dilerim ama bu (Manafort'a itham edilen suçlar), Paul Manafort Trump kampanyasına katılmadan yıllar önceydi. Neden sahtekar Hillary ve Demokratlara odaklanılmıyor? Ayrıca (Rusya ile Trump kampanyası arasında) Hiçbir gizli işbirliği yok!" açıklamasını yaptı.

Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından birçok konuda suçlanan Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort, sabah saatlerinde FBI'a giderek teslim olmuştu. Manafort'la birlikte suçlanan eski iş ortağı Rick Gates'in de yetkililere teslim olduğu bildirilmişti.

Manafort'un, ABD'ye karşı komplo kurmak, para aklamak, kendisini yabancı ajan olarak kayıt ettirmemek ve vergiyle ilgili konularda eksik bildirim yapmak gibi toplam 12 ayrı suçlamadan dolayı bugün hakim karşısına çıkacağı bildirilmişti.

Ancak Manafort'a yöneltilen suçlamalarla Trump'ın seçim kampanyası arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığının şu anda kesin olarak bilinmediği kaydediliyor.