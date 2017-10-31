98’lik anne, 80’lik oğlu için huzurevine taşındı

İngiltere
'de yaşayan 98 yaşındaki Ada Keating, anneliğin yaşam boyu sürdüğünü herkese tekrar hatırlattı. Hayatı boyunca evlenmeyerek annesiyle birlikte yaşayan Tom (80) özel bakıma ihtiyaç duyması nedeniyle Moss View Huzurevi'ne yerleşti. En büyük oğlundan ayrı kalmaya sadece bir sene dayanabilen annesi Ada, Tom'un bakımıyla ilgilenmek için aynı huzurevine taşındı.
'ANNELİK HİÇ BİTMEZ'
Oğluyla beraber olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren emekli hemşire, "Her gece odasına giderek ona iyi geceler diyorum. Sabahları da 'Günaydın' demek için odasına uğruyorum. Kuaför için dışarı çıktığımda dört gözle geri gelmemi bekliyor. Döndüğümde kollarını açıyor ve bana sarılıyor. Annelik hiç bitmez" ifadelerini kullandı. Huzurevindeki yaşamlarından memnun olduklarını ifade eden oğlu Tom ise "Annemin burada benimle beraber yaşadığını görmek beni mutlu ediyor. Benimle ilgilenmek konusunda çok iyi" diye konuştu.
'BİRBİRİNDEN AYRILAMAZLAR'
Anne-oğul, akrabaları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyor. Ada'nın torunu Debi Higham, "Burada birbirlerinden ayrılmıyorlar. Onlarla 7/24 ilgileniliyor olması da bizim için güven verici" şeklinde konuştu. Anne-oğul, huzurevindeki zamanlarını birlikte oyun oynayarak ve televizyon izleyerek geçirdiğini belirten huzurevi yetkilisi Philip Daniels ise şunları söyledi: "Ada ve oğlu Tom'un yakın ilişkisine şahit olmak oldukça dokunaklı. İkisinin de ihtiyaçlarını karşılayabildiğimiz için memnunuz. Anneler ile çocuklarının aynı huzurevinde konaklaması çok nadir görülür. Birlikte geçirdikleri zamanı özel kılmak istiyoruz. Onlar birbirinden ayrılamaz."