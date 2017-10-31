Demografik değişime dikkat!

Suriye konulu 7. Astana toplantısına katılan askeri muhalefet heyetinin sözcülerinden Yasir Abdurrahim, Rusya'nın "Ulusal Diyalog Kongresi" teklifini eleştirerek, öncelikle Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü katliamların durdurulması çağrısında bulundu.

Muhalefet heyeti, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Askeri muhalefet heyetinin sözcülerinden Yahya Aridi, "Şu anda Suriye'de kan dökülmekte. Terörle mücadele diyerek yüz binlerce kişi katlediliyor. Demografik bakımdan durumu değiştirmek için bu tür hareketler yapılıyor." dedi.

Rus temsilci Lavrentiev'in, son turdan sonra Şam'a giderek rejimi, tutukluları ve esirleri serbest bırakma konusunda ikna etme sözü verdiğini anımsatan Aridi, "Maalesef İran tarafı bu konunun çözülmesini durduruyor." ifadesini kullandı.

"ASTANA-CENEVRE SÜREÇLERİNİN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Rusya'nın Suriyeliler arasında ulusal diyalog kongresi düzenleme teklifine değinen Aridi, "Astana-Cenevre süreçlerinin değişmesini istemiyoruz. Bugün ise Rusya forumundan bahsediliyor. Bu forumun adının Halklar Forumu olmasını istemiyoruz. Çünkü başka bir isim de 'Ulusal Diyalog Kongresi' olarak söylüyorlar. BM'yi içine katıyorlar." diye konuştu.

Söz konusu kongreye katılmaya neden itiraz ettiklerinin sorulması üzerine Aridi, "Bu aslında bir seçim değil. Kabul edip etmeme konusunda bir seçim söz konusu değil. Kesin sınırlar bulunmakta. BM nezdinde yapıldığı öne sürülüyor ancak kimin katılacağını kimse tahmin edemiyor. Çok şaşırıyoruz kimin katılacağı konusunda." yanıtını verdi.

"ÖNCELİKLE ÖLÜMLERİN DURDURULMASINI İSTİYORUZ"

Sözcülerden Yasir Abdurrahim de bugün Doğu Guta'da rejimin saldırılarında ölen çocukların fotoğraflarını göstererek, "Rejim, okullarda Doğu Guta'da çocuklarımızı katletti, 7 çocuk öldü. Şimdi de barış forumundan bahsediyorlar. Rusya'ya önce çocuklarımızın katledilmesini durdurun diyoruz. Tutukluları serbest bırakın dedik." diye konuştu.

Abdurrahim, "Biz barış görüşmeleri için hazırız. Öncelikle ölümlerin durdurulmasını istiyoruz. Deyrizor'da, Rakka'da sivil insanlar ölüyor." ifadesini kullandı.

Muhalefetin sözcülerinden Eymen Asimi de "Bu bir foruma destek konusu değil. Cenevre görüşmeleri ile ilgili ilerleme kaydetmeliyiz. Belki daha etkili forumlar olabilir. Eğer Astana sürecinin bir başarısı olacakken, başka zemin, alan neden gerekiyor?" değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın Astana görüşmelerine katılan kaynaklardan aldığı bilgilere göre, esir ve tutukluların değişimi ile ablukadaki bölgelere insani yardım sokulması konularında çetin pazarlıklar yaşandı ancak Rusya ve İran'ın yeterli baskıyı yapmaması nedeniyle Esed rejimi uzlaşmaya yanaşmadı.

Astana görüşmelerinde üç garantör ülke, askeri muhalefet ve Esed rejimi heyetlerinin yanı sıra BM, ABD ile Ürdün temsilcileri gözlemci olarak yer aldı.

Toplantılarda, Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti.

Gelecek tur, aralık ayının ikinci haftasında yapılacak.