Hindistan'da kan donduran olay

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Meerut kentinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı. Jaani Köyü'nde A.P. isimli saldırgan, ailesiyle birlikte yaşayan 100 yaşındaki kadının evine girerek yaşlı kadına tecavüz etti. Tecavüz sırasında aile üyeleri tarafından yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki saldırganın olay anında sarhoş olduğunu belirtildi. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bölge halkı saldırgan için idam cezası talep ediyor.

