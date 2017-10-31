İyon Denizi'nin ruhsatı Fransızlara verildi

Yunanistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız Total, İtalyan Edison ve Yunan Hellenic Petroleum (ELPE) şirketlerinden oluşan konsorsiyuma, ülkenin batısındaki İyon Denizi'ndeki bir blokta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yönelik ruhsat hakkı için anlaşma imzalandığı belirtildi.

İmza törenine, Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Statakis, Total'in Başkan Yardımcısı Bernard Clement, Edison Başkan Yardımcısı Maurizio Coratella ve ELPE Başkanı Statis Çoçoros katıldı.

Statakis törende yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, ülkenin yeraltı kaynaklarına olan uluslararası yatırım ilgisini için güçlü bir mesaj olarak Yunan ekonomisine olan güveni onaylıyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre, işletme haklarının yüzde 50'si Total'de bulunurken, diğer yarısı eşit olarak Edison ve ELPE tarafından paylaşılacak.

Yunanistan, İyon Denizi ve Girit'in güneyinde toplam 20 sahada petrol ve doğalgaz arama ruhsatları için ihaleye çıkılacağını açıklamıştı.