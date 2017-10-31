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'nin ruhsatı Fransızlara verildi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 31.10.2017 20:17 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 20:24
İyon Denizi'nin ruhsatı Fransızlara verildi

ile Fransız Total şirketi öncülüğündeki konsorsiyum arasında 'nde ve doğalgaz arama çalışmaları için anlaşma imzalandı.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız Total, İtalyan Edison ve Yunan Hellenic eum (ELPE) şirketlerinden oluşan konsorsiyuma, ülkenin batısındaki 'ndeki bir blokta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yönelik ruhsat hakkı için anlaşma imzalandığı belirtildi.

İmza törenine, Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Statakis, Total'in Başkan Yardımcısı Bernard Clement, Edison Başkan Yardımcısı Maurizio Coratella ve ELPE Başkanı Statis Çoçoros katıldı.

Statakis törende yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, ülkenin yeraltı kaynaklarına olan uluslararası yatırım ilgisini için güçlü bir mesaj olarak Yunan ekonomisine olan güveni onaylıyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre, işletme haklarının yüzde 50'si Total'de bulunurken, diğer yarısı eşit olarak Edison ve ELPE tarafından paylaşılacak.

Yunanistan, İyon Denizi ve Girit'in güneyinde toplam 20 sahada petrol ve doğalgaz arama ruhsatları için ihaleye çıkılacağını açıklamıştı.

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İyon Denizi'nin ruhsatı Fransızlara verildi
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