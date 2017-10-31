Kayyum atandı lider kaçtı

İspanya'da Katalonya'nın gayrimeşru bağımsızlık referandumunun ardından sular durulmuyor. İspanya Devlet Savcılığı, Katalonya'nın görevden alınan lideri Carles Puigdemont ve kabinesi için "devlete isyan, ayaklanmaya teşvik ve görevin kötüye kullanılması" suçlamalarında bulundu. Yapılan suçlamaların toplamı, 51 yıla kadar hapis istemi demek oluyor. Diğer yandan, Katalan liderlerin atanan kayyumlara karşı konulup sivil itaatsizlik gösterme çağrıları kamu çalışanları tarafından kabul görmedi. Çalışanlar rutin bir şekilde işlerine devam ederken, merkezi yönetime bağlı yetkililer görevden alınan Katalan ayrılıkçı yöneticilerin ofislerini terk etmesini istedi. İsmini vermek istemeyen bir kamu çalışanı, "İşimi kaybetme riskini göze alamam. Sivil itaatsizlik olacaksa, bağımsızlık kararını alanlarda bizimle ortada olmalı" diye konuştu. Başsavcı Jose Manuel Maza, mahkemeden Katalan liderler için önleyici önlemler almasını isteyeceğini söylerken, olası bir gözaltı konusuna değinmedi.

FEHRİYE

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