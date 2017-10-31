Kayyum atandı lider kaçtı

İspanya'da Katalonya'nın gayrimeşru bağımsızlık referandumunun ardından sular durulmuyor. İspanya Devlet Savcılığı, Katalonya'nın görevden alınan lideri Carles Puigdemont ve kabinesi için "devlete isyan, ayaklanmaya teşvik ve görevin kötüye kullanılması" suçlamalarında bulundu. Yapılan suçlamaların toplamı, 51 yıla kadar hapis istemi demek oluyor. Diğer yandan, Katalan liderlerin atanan kayyumlara karşı konulup sivil itaatsizlik gösterme çağrıları kamu çalışanları tarafından kabul görmedi. Çalışanlar rutin bir şekilde işlerine devam ederken, merkezi yönetime bağlı yetkililer görevden alınan Katalan ayrılıkçı yöneticilerin ofislerini terk etmesini istedi. İsmini vermek istemeyen bir kamu çalışanı, "İşimi kaybetme riskini göze alamam. Sivil itaatsizlik olacaksa, bağımsızlık kararını alanlarda bizimle ortada olmalı" diye konuştu. Başsavcı Jose Manuel Maza, mahkemeden Katalan liderler için önleyici önlemler almasını isteyeceğini söylerken, olası bir gözaltı konusuna değinmedi.
TUTUKLANABİLİRLER
İspanyol medyası ise Puigdemont'un her an tutuklanabileceğini yazdı. Katalan lider en son, evinin bahçesinin fotoğrafını Instagram
'da paylaştı. İlerleyen saatlerde ise Puigdemont'un görevden alınan diğer Katalan yetkililerle birlikte Belçika
'nın başkenti Brüksel
'e gittiği açıklandı.
Belçika Devlet Bakanı Theo Francken, Puigdemont'a siyasi sığınma ve koruma hakkı verilebileceği açıklamıştı. Ancak Belçika İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Puigdemont ve diğer yetkililerin Brüksel'e geldiğine yönelik iddiaları teyit etmedi.
TERÖRİST FEHRİYE ERDAL'IN AVUKATI SAVUNACAK
Terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın uzun yıllar avukatlığını yapan Belçikalı Paul Bekaert, Katalan lider Carles Puigdemont'un avukatı oldu. Puigdemont'un kendisini avukatı olarak atadığını duyuran avukat Bekaert, Belçika resmi haber ajansı Belga'ya yaptığı açıklamada gün içinde Puigdemont'la görüştüğünü belirterek, "Puigdemont Belçika'da" açıklamasını yaptı. Belçika'nın tanınmış avukatlarından Bekaert, 25 Mayıs 2016'da davadan geri çekilene kadar DHKP-C'li terörist Fehriye Erdal'ın avukatlığını yapmıştı. Paul Bekaert, "ETA'nın avukatı" olarak da tanınıyordu.